Киев, , 11:47 — REGNUM Незаконное уголовное преследование действующей властью главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также беспрецедентное давление на свободу слова и закрытие независимых телеканалов обсуждается не только на Украине, а и на самом высоком уровне в европейских и западных государствах.

Украинская цензура Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сказал 29 сентября адвокат Андрей Доманский, комментируя текущую внутриполитическую ситуацию на Украине.

Правозащитник подчеркнул, что именно европейские партнеры должны дать объективную оценку происходящему в стране.

«Я считаю, что именно европейское сообщество даст ответную реакцию… Она уже даже есть, несмотря на то, кто будет канцлером в Германии, потому что она является последовательной страной во всем, во всех политических движениях. Мы видим не только нарушение свободы слова, у нас есть нарушение прав оппозиции. Поскольку оппозиция у нас не определена законодательством, Верховная рада не рассматривает закон об оппозиции, о гарантии прав оппозиции и лидера оппозиции… что является фактическим нарушением основных принципов европейского сообщества», — сказал адвокат.

Он отметил, что на Украине сейчас буквально с каждым днем усугубляется ситуация с нарушением прав человека и сужаются возможности транслировать и высказывать альтернативное мнение.

«Я раньше мог говорить, несмотря на то, что у нас преследовали журналистов, что была свобода мнений и выражения мыслей. Но со временем это только ухудшилось, и преследований журналистов и оппозиционеров стало еще больше. Даже, к сожалению, имеем то, чего не имели раньше, — незаконное закрытие каналов без невозможности защитить свои права в суде», — констатировал Доманский.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Медведчука в государственной измене. При этом 31 августа политику было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.