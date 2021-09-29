Москва, 29 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Один из основателей российский либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский перенёс операцию на сердце. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Явлинский

«По нашим данным, лидер партии «Яблоко» перенёс операцию по «чистке» сердца. Ему сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Отмечается, что перед операцией политик подписал согласие об оперативном вмешательстве с учётом риска возможных осложнений.

Телеграм-канал также сообщает, что Явлинский остаётся в больнице под наблюдением врачей.