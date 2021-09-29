Москва, 29 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. По состоянию на 29 сентября в России от коронавируса привили 41% взрослого населения. Такие цифры привел депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению парламентария этот показатель недостаточен для формирования коллективного иммунитета.

«Цифра не очень впечатляет. Всего 41% взрослого населения привит хотя бы одним компонентом. А двумя компонентами привито 36%. Немножко идет ревакцинация. Ревакцинацию сделали 689 тыс. человек», — сказал Онищенко.