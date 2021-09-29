Москва, 29 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Центральный банк РФ разработал проект «Приоритетные направления повышения доступности финансовых услуг в Российской Федерации на 2022−2044 гг». Документ опубликован на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Ключевые задачи проекта ЦБ — быстрый доступ к любой финансовой услуге в любое время, в любом месте через развитие онлайн-каналов обслуживания, снижение рисков цифрового неравенства и усиление кибербезопасности.

В проекте отмечается необходимость учета интересов тех граждан, которые по разным причинам не могут или не готовы получать финансовые услуги через интернет. Также ЦБ продолжит работу по развитию финансовых платформ, сервисов Системы быстрых платежей и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских банках совершенствуют механизм сохранности данных при проведении финансовых операций.

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