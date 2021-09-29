Симферополь, 29 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 378 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 сентября. Сутками ранее, 28 сентября, сообщалось о 361 новом заразившемся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в Крыму после COVID-19 признаны выздоровевшими 346 пациентов. В статистику смертности включено девять новых пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. На 29 сентября в стационарах региона находятся 3002 пациента с коронавирусом и пневмонией, ещё 4 701 пациент лечится дома.

Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 78 870 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 67 781 человек. Общее число жертв ковида в Крыму достигло 2 568 человек.