Саратов, 29 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Саратовской области с 1 октября планируют увеличить оклад чиновников. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение облдумы председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Вице-губернатор предложил парламентариям поддержать законопроект, предусматривающий повышение должностных окладов госслужащих на 25%. Бусаргин подчеркнул, что зарплаты чиновников не повышались порядка 10 лет, при этом число госслужащих сократилось, а объемы работы увеличились. Как результат — отток кадров и старение госаппарата.

Представители КПРФ не поддержали инициативу председателя областного правительства. По словам депутата Николая Бондаренко, речь о повышении зарплат чиновникам, введение «дистанционки» и повышение налогов сразу зашла после выборов. Парламентарий от КПРФ предложил Бусаргину подумать лучше об оттоке врачей, а не чиновников.

«Я предлагаю подумать о тех, кому есть сегодня нечего», — цитирует Бондаренко «Взгляд-инфо».

Депутат от партии «Единая Россия» Сергей Гладков поддержал идею Бусаргина и выразил уверенность, что повышение окладов чиновников «направлено на благо наших жителей». Вопросы населения должны решаться эффективнее, а «без достойно оплачиваемых профессионалов это невозможно», утверждает Гладков.

В случае принятия законопроекта губернатор, спикер облдумы и вице-губернаторы получат 70% надбавок от оклада, первый зампред правительства и облдумы — 65%, зампреды облдумы и председатель Счетной палаты — 35%, председатель облизбиркома — 30%, региональные омбудсмены — 20%.

Инициатива Романа Бусаргина, в случае принятия законопроекта, обойдется бюджету в 290 млн рублей. Парламентариям предстоит рассмотреть документ в двух чтениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, губернатор Саратовской области Валерий Радаев за 2020 год задекларировал доход в размере 4 247 093,34 рублей, в 2019 году — 3 989 826,66 рублей. Председатель правительства Саратовской области, вице-губернатор Роман Бусаргин отчитался о доходе в 3 286 259,81 рублей. Самым богатым министром стал глава минздрава Саратовской области Олег Костин, его доход за прошлый год превысил 10 млн рублей.

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