Рим, 29 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Компания Lamborghini планирует выпустить до 2027 полностью электрифицированную четырехместную модель. Об этом сообщает издание Automotive News.

jingoba Lamborghini

Сообщается, что Lamborghini создаст электрокар совместно с Porsche и Audi. Ожидается, что электрифицированный автомобиль итальянской марки будет построен на базе новой платформы Scalable Systems Platform. Именно эта «тележка» ляжет в основу Audi Artemis, который будет представлен в 2026 году.

По предварительной информации, новая модель будет электрическим GT, который получит компоновку сидений 2 + 2. Стоит отметить, что в случае, если электрокар Lamborghini появится в 2025 году, то он будет конкурировать с первым электромобилем Ferrari, дебют которого намечен на этот же период.

Напомним, следующая модель Lamborghini будет оснащена безнаддувным мотором V12 с гибридной составляющей. Автомобиль заменит в модельном ряду Aventador. На рынок новинка выйдет в 2023 году.

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