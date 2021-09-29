Пермь, 29 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Заксобрание Пермского края нового созыва впервые соберется 30 сентября. Информация об этом опубликована на сайте краевого парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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СМИ сообщают, что первое пленарное заседание пройдет в особом формате. В зале заседаний смогу присутствовать депутаты, привитые от COVID-19 или с отрицательным результатом ПЦР-теста. Остальные будут участвовать в мероприятии дистанционно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамье ужесточают антиковидные меры. В частности, с 4 октября начнут действовать QR-коды в качестве фильтров безопасности при посещении общественных мест.