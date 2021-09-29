Токио, , 11:39 — REGNUM Новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) был избран по итогам голосования во втором туре Фумио Кисида, который также станет новым премьер-министром страны. Об этом 29 сентября свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось на сайте партии.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во втором туре за Кисиду было отдано 257 из 427 голосов, что позволило ему стать их победителем, в то время, как его соперник — бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно — получил только 170 голосов.

Таким образом Фумио Кисида также станет новым, сотым по счету премьер-министром Японии. При этом он смог выиграть выборы из-за перевеса в голосах от парламентских депутатов ЛДП, в то время как Коно более популярен среди рядовых членов партии.

Кроме того, ожидается, что сессия японского парламента, на которой должны утвердить Кисиду на посту главы правительства страны, должно пройти 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который также станет и новым премьер-министром страны, скорее всего, определится по итогам второго тура голосования на партийных выборах.