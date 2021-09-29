Токио, 29 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) был избран по итогам голосования во втором туре Фумио Кисида, который также станет новым премьер-министром страны. Об этом 29 сентября свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось на сайте партии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Во втором туре за Кисиду было отдано 257 из 427 голосов, что позволило ему стать их победителем, в то время, как его соперник — бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно — получил только 170 голосов.

Таким образом Фумио Кисида также станет новым, сотым по счету премьер-министром Японии. При этом он смог выиграть выборы из-за перевеса в голосах от парламентских депутатов ЛДП, в то время как Коно более популярен среди рядовых членов партии.

Кроме того, ожидается, что сессия японского парламента, на которой должны утвердить Кисиду на посту главы правительства страны, должно пройти 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который также станет и новым премьер-министром страны, скорее всего, определится по итогам второго тура голосования на партийных выборах.