Москва, 29 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Ещё 7 тыс. новых рабочих мест появится в Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил 29 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Unsplash На рабочем месте

«Инвесторы построят три общественно-деловых объекта общей площадью порядка 300 тыс. кв. метров, в которых будет создано около 7 тыс. новых рабочих мест», — сказал он.

По словам Ефимова, проекты помогут решить задачу сбалансированной застройки в Западном административном округе, Зеленограде и Новой Москве. Инвесторы вложат в строительство свыше 12 млрд рублей, взамен от города получат льготы в сопоставимом объёме.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется до 2026 года.