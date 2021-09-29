Джакарта, , 11:37 — REGNUM Индонезия настоятельно призывает все страны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), остановив гонку за производством ядерного оружия, сообщает Kompas.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гонка за производством ядерного оружия и проекция мощи должна быть остановлена, чтобы не нанести ущерб целостности и авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам министра иностранных дел Индонезии, существует 13 000 единиц ядерного оружия, которые представляют угрозу миру и безопасности во всем мире.

«Уничтожение ядерного оружия — единственный способ защитить жителей и будущее этой земли», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипредложила включить развивающиеся страны в глобальную цепочку поставок вакцин против коронавируса.

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