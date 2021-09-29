Чита, 29 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Власти Забайкалья отчитались о беспроблемном финансировании расходов на организацию бесплатного горячего питания в региональных школах. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу краевого минфина Веру Антропову.

City-yaroslavl.ru Школьная столовая

«Школы Забайкалья на организацию горячего питания учащихся начальных классов в сентябре получили 101,3 миллиона рублей», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном горячем питании учащихся начальных классов подписал президент РФ Владимир Путин. Отныне школьники должны получать горячее питание не реже одного раза в день.

Порядка 62 тысяч детей начальных классов школ Забайкальского края с 1 сентября обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели в 2021 году краю выделено 912 миллионов рублей.

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