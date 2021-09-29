Тункинский район, Бурятия, 29 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве с директором ООО «Курорты Бурятии» Батором Цынгуевым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, проект нацелен на повышение привлекательности старейшего курорта республики «Аршан».

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"В ближайшие годы по современным стандартам будет модернизирован номерной фонд, лечебные помещения. В общем продолжим создавать для туристов комфортные условия для пребывания на курортах Бурятии», — отметил глава региона.

Согласно документу, на развитие курорта с 2021 по 2030 годы планируется инвестировать около 1,6 млрд рублей. В результате будет создано более ста рабочих мест.

Как отмечается, в ходе Восточного экономического форума стороны договорились о строительство оздоровительного комплекса на территории курорта «Горячинск». Общий объём инвестиций составит 1,3 млрд рублей.

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