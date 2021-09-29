Москва, 29 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. На вакцинацию от коронавируса организована настоящая информационная атака. Об этом 29 сентября заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам парламентария темпы вакцинации от COVID-19 в России недостаточно и это при том, что все необходимое для получения прививку в стране имеется.

«При наличии вакцин, при наличии разветвлённой сети здравоохранения у нас абсолютно инфантильная ситуация с населением. Раскрутили в интернете информационно-террористическую атаку. Подлили масла в огонь и государственные органы», — сказал Онищенко.