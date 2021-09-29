Москва, 29 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Минкультуры России в 2020 году обеспечен запуск новой программы по сохранению объектов культурного наследия деревянного зодчества, в соответствии с которой ежегодно планируется реставрировать не менее 5 таких объектов. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Министерства культуры РФ в ответ на запрос о судьбе деревянных церквей Русского Севера, сотни которых находятся на грани гибели.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Деревянная Воскресенская церковь – третья по счету на этом месте

«В 2021—2022 гг. только по линии Минкультуры России планируется отреставрировать не менее 13 объектов деревянного зодчества Русского Севера», — отметили в министерстве.

В Карелии в 2021 году уже завершены работы на двух объектах Музея-заповедника «Кижи» — Преображенская церковь и Дом Мошникова. До конца года будут завершены работы еще по четырем объектам в Карелии — Успенский собор в Кеми, Церковь Николая Чудотворца, Часовня Муезерского погоста, Варваринская церковь, уточнили в ведомстве.

В Архангельской области в 2022 году планируется завершение реставрации семи памятников деревянного зодчества музея «Малые Корелы», входящих в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. При этом не уточняется, почему министерством не планируется реставрация деревянных церквей-памятников, не находящихся на балансе музея «Малые Корелы».

Специалисты Министерства культуры РФ утверждают: «Невозможно обеспечить реставрацию всех объектов сразу, для этого требуются колоссальные финансовые и кадровые ресурсы. В связи с этим с 2020 году Минкультуры России начата реализация комплекса мероприятий по консервации объектов, находящихся в аварийном и руинированном состоянии, в рамках которых в настоящее время проводятся работы на восьми объектах деревянного зодчества в Архангельской области и Республике Карелия. Эти мероприятия позволяют спасти аварийные памятники от дальнейшего разрушения и не допустить их полной утраты, чтобы в будущем была возможность проведения их реставрации».

Напомним, проверка Архангельской областной прокуратуры, проведенная в 2015 году, выявила огромные размеры проблемы с памятниками истории и культуры, в том числе с деревянными церквями: «Из 1849 объектов лишь 398 (из них — 66 бесхозяйных) находятся в удовлетворительном состоянии, в неудовлетворительном состоянии — 609 (бесхозяйных — 197), являются аварийными — 409 (бесхозяйных — 257), утрачено — 413 (бесхозяйных — 403), информация о состоянии 20 объектов в министерстве вообще отсутствует». На проведение консервации сотен деревянных церквей Русского Севера темпами Минкульта РФ, потребуется не менее десятков, если не сотни лет. Немногие аварийные памятники доживут до этого срока.