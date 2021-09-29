Будапешт, 29 сентября 2021, 11:32 — REGNUM Министр юстиции Венгрии Юдит Варга в Facebook обвинила Евросоюз в двойных стандартах на фоне миграционного кризиса.
Так, она сравнила текущую ситуацию с мигрантами в Литве с миграционной политикой Венгрии в 2015 году.
Варга отметила, что Европейский суд установил, что миграционная политика Венгрии нарушает европейское законодательство, однако на аналогичные меры, принятые Литвой, ЕК никак не отреагировала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время инспекции венгерско-сербской границы заявил, что Евросоюз должен защищать свои границы намного южнее, и поэтому Сербия должна была уже стать членом ЕС и зоны Шенгена.
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