Будапешт, 29 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга в Facebook обвинила Евросоюз в двойных стандартах на фоне миграционного кризиса.

Венгрия

Так, она сравнила текущую ситуацию с мигрантами в Литве с миграционной политикой Венгрии в 2015 году.

«Помним ли мы, что произошло в 2015 году, когда мы были первыми и почти единственными в Европе, кто встал на защиту наших границ? В то время западные леволиберальные политики и брюссельский «пузырь» протестовали против венгерских правил, и с тех пор эта тема не снималась с повестки дня», — написала она.

Варга отметила, что Европейский суд установил, что миграционная политика Венгрии нарушает европейское законодательство, однако на аналогичные меры, принятые Литвой, ЕК никак не отреагировала.

«Удивительно, но сторонники верховенства закона теперь молчат. Этот пример ещё раз доказывает, что европейские институты по-прежнему применяют двойные стандарты на беспрецедентном уровне», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время инспекции венгерско-сербской границы заявил, что Евросоюз должен защищать свои границы намного южнее, и поэтому Сербия должна была уже стать членом ЕС и зоны Шенгена.

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