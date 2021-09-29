Уфа, 29 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Многофункциональные автозаправочные комплексы намерены построить в Уфе. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной инвестиционной комиссии в администрации Уфы.

Отмечается, что инвестор намерен построить в Уфе до десяти многофункциональных автозаправочных комплексов, направив на реализацию данного проекта порядка 1,5 млрд рублей. При этом будет создано около 250 новых рабочих мест.

Сотрудники главного управления архитектуры и градостроительства предложили несколько вариантов участков для возведения заправочных станций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе планируют построить частную крытую ледовую арену.