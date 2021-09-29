Москва, 29 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Постоянно использовать энергосберегающий режим на смартфоне нежелательно, лучше настроить его автоматическое включение и отключение. Об этом старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал 29 сентября радио Sputnik.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

В режиме энергосбережения отключаются программы, постоянно удерживающие смартфон в Сети. Пользоваться им стоит, когда заряд устройства опустился, к примеру, до 10%.

Однако такой режим серьёзно замедляет беспроводные соединения, например, Bluetooth, Wi-Fi и GPS, а также мешает синхронизации различных сервисов. Чтобы продлить работу аккумулятора, его заряд чаще всего должен находиться в диапазоне 30−80%, пояснил эксперт.

«Можно настроить режим энергосбережения в процентном соотношении: например, чтобы он включался, когда уровень заряда 50 или 60 процентов», — сказал Кузьменко.

В таком случае включение режима будет сигнализировать о необходимости подзарядить смартфон. При пополнении заряда режим автоматически отключится.

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