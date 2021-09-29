Ижевск, 29 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 сентября прививку от коронавируса сделали 393 402 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Sakhalin.gov.ru Вакцинация от коронавируса. Сахалин

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Второй компонент препарата получили 324 688 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1342 жителя республики. 811 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 42 572 человека, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 680 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в регионе провели 1 733 404 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6256 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4097 исследований.

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