Веллингтон, , 11:38 — REGNUM Испытывающие «ястребиные устремления» военные комментаторы в Новой Зеландии жестко отреагировали на новость о заключении оборонного союза США, Великобритании и Австралии, пожаловавшись, что их страна была отодвинута на «второй план». Теперь же они предполагают, что для того, чтобы оставаться на одной волне со своими традиционными союзниками по АТР (Азиатско-Тихоокеанскому региону), Новой Зеландии необходимо либо увеличить расходы на оборону в качестве компенсации, либо отменить давний запрет Новой Зеландии на недопущение в свои воды любых атомных подводных или надводных кораблей. Об этом 29 сентября написала The Guardian.

Джасинда Ардерн GregorRichardson

«С другой стороны, было немало «голубей», отмечающих непричастность Новой Зеландии к AUKUS. Например, все редакционные статьи трех крупнейших газет заняли эту позицию, которая, вероятно, отражает общую точку зрения большинства новозеландцев», — говорится в статье.

«Премьер-министр от лейбористов Джасинда Ардерн невероятно сдержанно отзывалась об AUKUS, создавая сильное впечатление, что она предпочла бы вообще не комментировать это. С одной стороны, она подтвердила чистую констатацию факта — любым австралийским подводным лодкам будет запрещено входить в территориальные воды. С другой стороны, она выразила некоторую симпатию по отношению к альянсу, заявив, что она «приветствует более активное участие Великобритании и США в нашем регионе», — пишут журналисты.