Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Ловить рыбу на участках любительского рыболовства в отдалённых районах Камчатки смогут не только представители КМНС, но и остальное население, которое не попало в реестр коренных малочисленных народов севера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в краевом правительстве.

Рыбалка

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил главам Пенжинского и Олюторского районов сформировать такие участки.

«К сожалению, сейчас сложилась диспропорция: те, кто относятся к коренным малочисленным народам и попали в реестр, имеют соответствующие квоты, а жители, которые всю жизнь прожили на полуострове, такой возможности не имеют. Считаю эту ситуацию несправедливой, поэтому мы выступаем с законодательной инициативой, чтобы ввести так называемое старожильческое население в состав тех, кто имеет право на пользование водными биоресурсами. Конечно, продвижение инициативы может занять некоторое время, поскольку это федеральное законодательство и такие вопросы не всегда удаётся решить быстро. Поэтому в следующем году мы будем решать вопрос доступа к водным биоресурсам через создание участков для любительского рыболовства. Главам муниципальных районов и поселений совместно с министерством рыбного хозяйства я поручил проработать вопрос формирования таких участков и подать заявки на следующий год. Таким образом старожильческое население сможет получить возможность обеспечивать себя рыбой», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее острая ситуация с браконьерством водных биологических ресурсов сложилась на Дальнем Востоке в трёх региона — на Сахалине, в Бурятии и Хабаровском крае, об этом в ходе заседания Совета безопасности РФ, которое состоялось в Южно-Сахалинске 29 сентября, заявил Николай Патрушев, написалоИА «Сах.ком».