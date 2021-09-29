Москва, 29 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Большинство жителей России (71%) считают, что нашей стране нужно сохранить имеющийся ядерный потенциал. За продолжение ядерного разоружения, начатого в мире в 1962 году, выступают 16%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

National Nuclear Security Administration Ядерная война

Не поддерживают идею о полном демонтаже и уничтожении ядерного оружия в ближайшие 3−5 лет 83% граждан РФ. Поддерживают увеличение ядерного арсенала 15%. 58% выступают за его сохранение, а 10% — за сокращение. Затруднились ответить 13%.

Говоря о ядерном арсенале России в долгосрочной перспективе, 40% высказались за его сохранение в нынешнем объеме, 17% — за увеличение и 13% за сокращение. На 3% больше доля тех, кто заявлял о полном демонтаже (8%), и на 10% выше доля затруднившихся ответить (22%).

Телефонный опрос проведен 4 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (86%) полагают, что в ближайшие 2−3 года ядерная война вряд ли начнется.

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