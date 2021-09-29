Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мошенники выманили у 75-летнего жертвы 1,1 млн рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

50.мвд.рф Мошенничество

Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из силовых ведомств, и проинформировал о якобы попытке неких злоумышленников списать деньги с его счёта. А затем он убедил гражданина снять имеющиеся деньги и перевести на так называемые «безопасные» счета.

Полицейские в очередной раз призывают граждан не поддаваться на уловки телефонных мошенников и сразу заканчивать с ними разговор.