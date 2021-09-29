Ижевск, 29 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 сентября провели 1 733 404 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6256 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4097 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 22 человека. Это максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 20 жителей республики.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2002 человек.

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