Москва, 29 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Органы власти в России прикладывают недостаточно усилий для достижения массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом 29 сентября заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Например, Роспотребнадзор два последних дня какие-то полуанекдоты рассказывает про этот вирус. То они нашли статью, что это гемофильная инфекция. Зачем этой глупостью нагружать людей?» — сказал Онищенко.

По его словам, он не замечает, чтобы федеральные органы власти сильно стремились к росту числа вакцинированных в России. По крайней мере, системной политики по иммунопрофилактике пока не ведется, посетовал парламентарий.