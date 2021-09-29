Чита, 29 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. На лекарственное обеспечение отдельных категорий жителей Забайкалья направлено 17,3 миллиона рублей. Об этом 29 сентября известила пресс-служба, а областного правительства со ссылкой на главу регионального минфина Веру Антропову.

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«Данные средства направляются на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами, медицинскими изделиями отдельных льготников: инвалидов, участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов.

В крае данный вид поддержки получают 120 тысяч человек. В сентябре на эти цели мы направили 17,3 миллиона рублей, всего с начала года профинансировано 524 миллиона рублей», — пояснила чиновница.

По её словам, всего в бюджете региона в 2021 году на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан предусмотрено 628 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года забайкальские власти заявили о выделении региону дополнительных средств на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий населения. Речь шла о сумме в 14 миллионов рублей.

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