Воронеж, 29 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Премьера детской оперы «Дитя и волшебство» Мориса Равеля состоится 1 и 2 октября в Воронежском государственном театре оперы и балета, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это первая масштабная опера, которую в театре поставили для юных зрителей, реализовать проект удалось за счёт средств, собранных на ежегодном благотворительном вечере «Рождественские встречи».

Воронежский театр оперы и балета

Опера «Дитя и волшебство», написанная композитором Морисом Равелем, рассказывает о взрослении ребёнка и открытиях, которые он совершает благодаря волшебству.

Режиссёром-постановщиком оперы выступил Андрей Цветков-Толбин, дирижёром-постановщиком стал Ариф Дадашев (дирижер МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко), балетмейстером-постановщиком спектакля выступил лауреат премии «Царицынская муза» Денис Постоев, художником-постановщиком — заслуженный художник России Виктор Герасименко, музыкальным руководителем — главны хормейстер ВТОиБ, заслуженный деятель искусств ВО Ольга Щербань. В спектакле заняты ведущие солисты оперы, артисты хора, миманса, музыканты симфонического оркестра театра. Опера «Дитя и волшебство» станет первой премьерой нового театрального сезона.