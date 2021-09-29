Ижевск, 29 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 22 человека, сообщает региональный оперативный штаб. Это максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 20 жителей республики.

Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 53, 57, 67, 72, 75, 79, 80, 84, 85, 86 лет и 91 года, а также мужчины в возрасте 64, 67, 68, 69, 70, 83, 87 и 90 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2002 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в регионе выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 235 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 53 198 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8367 жителей.

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