Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» подготовила «запасной план» на тот случай, если президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил председатель самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия в эфире телеканала «Пирвели».

Михаил Саакашвили Rrnews.ru

"Они настолько не доверяют Саломе Зурабишвили, что нескольким «топ» прокурорам в прокуратуре было дано задание подготовить почву для основания новых уголовных дел», — сказал Мелия.

По его словам, эта информация получена из «надёжного источника». Лидер ЕНД считает, что действия руководства «Мечты» свидетельствуют об отчаянии в рядах партии.

Напомним, в Грузии 2 октября состоятся выборы в органы местного самоуправления. Саакашвили, который является основателем ЕНД, заявил, что приедет в этот день, чтобы «спасти страну». Его на родине ранее признали виновным по ряду уголовных дел.

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