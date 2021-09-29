Рига, 29 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Власти Латвии пока не определились, как долго будет считаться действительным сертификат о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Mil.ru Вакцинация

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В Дании, Швейцарии и Эстонии сертификат для привитых людей годен в течение года по завершении вакцинации, после чего такому лицу надо будет делать ковид-тесты. Срок годности ковид-сертификатов о вакцинации в Австрии и Хорватии — 270 дней с момента завершения вакцинации. Следовательно, люди, в числе первых сделавшие прививки, не смогут посетить эти страны без негативного теста уже в октябре нынешнего года.

Председатель Совета по иммунизации Латвии Даце Завадска убеждена, что всем странам Евросоюза следовало бы соблюдать единые правила.

Она подчеркнула, что исследования пока не подтверждают необходимости ревакцинации для абсолютно всех людей в целях обеспечения защиты от коронавируса. Поэтому Завадска не видит логических оснований для решения о сроках действия ковид-сертификатов, принятого другими государствами.

В Латвии и большинстве стран ЕС сейчас не установлен срок годности сертификата, а переговоры на тему единого срока годности руководство Евросоюза начало лишь недавно.