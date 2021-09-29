Лондон, 29 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Даже в случае, если в Великобритании прекратится ажиотажный спрос на топливо, перебои с поставками последнего будут наблюдаться в стране на протяжении еще одного месяца. Об этом 29 сентября сообщает газета The Times со ссылкой на источники в отрасли.

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По информации последних, перебои с топливными поставками будут наблюдаться еще какое-то время потому, что для того, чтобы пополнить резервуары на британских АЗС необходимо будет еще какое-то время.

При этом один из источников отметил, что на продолжении следующего месяца проблемы с поставками топлива также будет испытывать британская нефтегазовая компания BP, ранее сумевшая первой их нормализовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября стало известно, что ряд автозаправочных станций (АЗС) в Великобритании может быть зарезервирован британскими властями для медиков и сотрудников чрезвычайных служб в случае, если в стране будет продолжать наблюдаться ажиотажный спрос на топливо.