Архангельск, 29 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Архангельске прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере, возбужденное в отношении генерального директора Архангельского мусороперерабатывающего комбината (АМПК). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сборщики налогов

Напомним, по версии следствия, директор общества в 2015—2018 годах умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 20 млн. рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота.

«После возбуждения уголовного дела руководитель коммерческой организации полностью возместил размер недоимки по налогам. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году АМПК свернул работу по ведению РСО из-за конфликта с регоператором.