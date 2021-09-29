Москва, 29 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее концепцию развития оптовых продовольственных рынков (ОПР), сообщает 29 сентября сайт правительства России.

Admoblkaluga.ru Продовольственные товары

В правительстве рассказали, что на сегодня в России отсутствует специальное регулирвоание в этой сфере, нет утверждённой терминологии, а инфраструктура крайне ограничена и не отвечает действующим запросам. Принятие концепции позволит отчасти устранить недочёты.

Так, оптовый продовольственный рынок определяется как предприятие, предоставляющее конкурирующим друг с другом оптовикам торговые места, оборудование и услуги. Например, по погрузочно-разгрузочным работам, охране товаров, уборке помещений, санитарной обработке, информационному и рекламному обеспечению, а также связи.

Розничная торговля на потовых рынках допускается, но её рекомендуется вести в обособленной зоне.

«Чтобы обеспечить контроль за безопасностью продовольствия, предлагается законодательно зафиксировать требование о размещении на территории ОПР ветеринарно-санитарных лабораторий, — рассказали в правительстве. — При этом сами рынки, как указано в концепции, должны тяготеть к центрам потребления продукции, прежде всего — к крупным агломерациям и городам».

Также документ отражает задачи в сфере развития рынков — улучшение правового регулирования, совершенствование инфраструктуры и господдержка торговых площадок.

Конкретные шаги по данным направлениям поручено подготовить Минпромторгу РФ в ближайшие полгода.