Ижевск, 29 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 сентября выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 235 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 53 198 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 62 ребенка в возрасте до 14 лет и 63 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 194 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 42 829 человек. Скончались 2002 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 22 летальных случая — максимальное число смертей за сутки с начала пандемии, накануне скончались 20 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8367 жителей. Из числа получающих лечение 6692 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1772 человека — в состоянии средней степени тяжести, 463 — в тяжелом состоянии. Количество заболевших в тяжелом состоянии за сутки выросло почти на 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 сентября органы власти Удмуртии работают в максимально удаленном режиме, с жестким соблюдением масочного режима. Эта мера принята на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и заболеваемости ОРВИ. Министерству образования и науки Удмуртии в течение суток поручено подготовить рекомендации по организации образовательного процесса на всех уровнях.

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