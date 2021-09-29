Сеул, 29 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Индекс физического объёма экспорта товаров из Южной Кореи в августе 2021 года составил 116,61 пункт, что на 11,3% больше по сравнению с июльским показателем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, показатель растёт на протяжении двенадцати месяцев подряд.

Объём экспорта компьютеров, электронного и оптического оборудования вырос на 18,3%, механического оборудования — на 21,2%.

Индекс экспортных цен за месяц вырос на 31,5%, а в годовом исчислении — на 35,2%.

Индекс физического объёма импорта товаров в Южную Корею вырос за месяц на 13,5% и составил 120,11 пункт. Показатель продолжает расти на протяжении двенадцати месяцев подряд.

Объём импорта металлопродукции вырос на 43,8%, угля и нефтепродуктов — на 37,2%.

Индекс импортных цен на товары составил 143,2, что на 45,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на уголь и нефтепродукты выросли на 130,3%, металлопродукцию — на 103,8%.