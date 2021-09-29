Москва, 29 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Постановление правительства РФ завизировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

На территории ОЭЗ «Оренбуржье» планируется разместить 16 предприятий-резидентов. В их числе — производители пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники. Также на площадке будет запущена линия по глубокой переработке мяса и открыт транспортно-логистический терминал.

Для создания комфортных условий для бизнеса в инфраструктуру ОЭЗ из бюджета региона выделят 1,67 млрд рублей. Предполагается, что объём частных инвестиций в новые производства к 2030 году составит около 8,9 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 900.

Особая экономическая зона будет располагаться на двух площадках: в Оренбурге (380 гектаров) и в Орске (180 гектаров). По данным пресс-служба правительства Оренбуржья, до 2024 года планируется построить и реконструировать больше 30 объектов инфраструктуры.

Стоит отметить, новые ОЭЗ также появятся в Смоленской и Ивановской областях.