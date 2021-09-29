Уфа, 29 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Вода ушла из озера Ыгышма в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщил директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики Данир Гайнуллин на своей странице в социальной сети.

Олег Кугаев Высохшее соленое озеро

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По его словам, вода из озера Ыгышма в Бурзянском районе ушла за ночь. Этот водоем находится выше пещеры Шульган-Таш, рядом с озером Йылкысыккан.

Отмечается, что озеро Ыгышма, как и ближайшие озера Йылкысыккан, Олокуль, Заросшее являются карстовымы озерами, представляющие из себя закольматированные крупные карстовые воронки. Эти озера расположены в средней части бассейна речки Шульган.

«Наши ученые, изучающие район пещеры и занимающиеся составлением номинационного досье, отмечают, что в бассейне речки Шульган хорошо проявлены формы карстового рельефа, такие, как суходолы, воронки, поноры и пещеры. Но до этого их наличие не отражалось на состоянии озер. Небывалая засуха, отсутствие осадков более трех месяцев — все это вызвало снижение грунтовых вод, которое, в свою очередь, и привело к уходу воды из озера Ыгышма», — сообщил Гайнуллин. Сообщается, что по словам старожилов, такое явления же происходило с озером в 1921 и 1975 годах.