Элиста, 29 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Калмыкии создана автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию туризма», которая займётся развитие туризма в степной республике. Организация продолжит осуществлять полномочия, которые были возложены на ликвидированный туристский информационный центр Калмыкии, передаёт ИА REGNUM.

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Создаваемая организация будет не только работать с субъектами туристской индустрии, но и вести проектную деятельность по планированию развития внутреннего туризма в Калмыкии. Сотрудники будут работать над проектами по улучшению транспортной доступности туристских точек и придорожной инфраструктуры, реализовывать меры по созданию и развитию инфраструктуры для туристов с ограниченными возможностями.

В настоящее время АНО «Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия» находится в процессе регистрации.