Стокгольм, 29 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Китайско-шведская автокомпания Polestar (находится в совместном владении Volvo Cars и Geely) планирует к 2024 году представить три новые модели электрокаров с индексами «3», «4» и «5». Об этом сообщает Autocar со ссылкой на генерального директора Polestar Томаса Ингенлата.

Polestar Polestar 5, Polestar 4 и Polestar 3

Polestar 3, который является преемником электрического Volvo XC90, будет представлен в следующем году. Модель составит конкуренцию Porsche Cayenne. Длина кроссовера составит 4918 мм, а размер колесной базы — 2895 мм. Стоимость новинки составит около 75 000 евро (6 377 000 рублей).

В 2023 году появится Polestar 4. По словам Ингенлата, Polestar 3 и Polestar 4 будут «отличаться по силуэту». «Четверка» будет немного меньше «тройки», отметил глава компании. При этом Polestar 4 будет относиться скорее к массовому сегменту и будет дешевле, чем Polestar 3 на 30 тыс. евро.

Polestar 5 будет представлен в 2024 году, а первые образцы должны появиться в продаже в 2025 году. Этот седан с низкой посадкой будет конкурировать с Tesla Model S и Porsche Taycan. Ингенлат отметил, что Polestar 5 будет построен на основе концепта Polestar Precept.

Напомним, новый электрический кроссовер Polestar 3 получит один или два электромотора в зависимости от версии.

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