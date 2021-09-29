Мадрид, 29 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом». Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Мадридский «Реал»

«Это футбол. В футболе такое случается. У нас были плохие матчи, которые мы в итоге выигрывали, сейчас получилось наоборот», — сказал Каземиро.

Он отметил, что «Реал» играл хорошо и более 20 раз бил по воротам, в то время как «Шериф» ушёл в защиту, но смог забить два мяча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» на своём поле проиграл «Шерифу» со счётом 1:2.

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