Вашингтон, 29 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Британский актёр Дэниел Крейг рассказал о травме, которую нанёс своему коллеге, бывшему рестлеру Дэйву Батисте. Об этом 28 сентября сообщило издание DTF.

Цитата из к/ф «Спектр». реж Сэм Мендес. 2015. Великобритания, США Дэниел Крейг

По словам Крейга, инцидент произошёл ещё в 2015 году во время съёмок фильма о Джеймсе Бонде под названием «007: Спектр». «Я сломал ему нос. Разумеется, это было не нарочно… Ударив его, я услышал характерный треск и убежал с площадки с криком: «О Боже, только не это!». Я думал, что он погонится за мной. Но Дэйв оказался очень добр», — признался актёр.

Добавим, что Дейв Батиста дополнил историю Крейга своей версией случившегося. По словам бывшего рестлера, Крейг не убегал с площадки, а «приобнял» его и извинился за сломанный нос.