Воронеж, 29 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Проверки готовности жилых домов к новому отопительному сезону начала государственная жилищная инспекция в Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства 29 сентября.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отопительная система

В ведомство поступили обращения от органов местного самоуправления о том, что некоторые управляющие организации не оформили в установленный жилищным законодательством срок паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. На данный момент зарегистрировано 11 таких обращений. По ним ГЖИ назначила внеплановые проверки — они коснутся более 500 многоквартирных домов во всех районах областного центра, причем более половины приходится на Центральный (190 домов) и Ленинский (166) районы. У управляющих организаций затребованы паспорта готовности к отопительному сезону, акты полной готовности многоквартирного дома к эксплуатации и акты промывки и опрессовки (гидравлического испытания) систем отопления — все документы должны были быть готовы до 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон для жилых домов в Воронеже стартовал 27 сентября. В соцсетях воронежцы активно жалуются на холод в квартирах — кому-то отопление вообще не включили, у кого-то тепло подаётся не во все комнаты. По информации мэрии, между тем, на 18:00 28 сентября в Воронеже теплоноситель подаётся в 38% жилых домов.