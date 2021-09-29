Нерчинск, Забайкальский край, 29 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Забайкалье по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки задержан житель Нерчинска. Как сообщает 29 сентября территориальное СУ СК РФ, преступление было совершено 26 сентября 2021 года.

Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, 42-летний местный житель обманом привел девятилетнюю девочку в свой дом, где изнасиловал. После совершённого преступления злоумышленник скрылся, но через два дня был задержан в одном из соседних районных центров в результате совместной работы следователей и полицейских.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в ямальском городе Лабытнанги вступил в законную силу приговор в отношении педофила, который на протяжении нескольких лет насиловал малолетнюю падчерицу. Девочка рассказала о насилии подруге, та — своей матери.

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