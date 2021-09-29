Хельсинки, 29 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Власти Финляндии готовы выделить 1,7 млрд евро на строительство новой восточной линии железной дороги, по которой можно будет добраться до Санкт-Петербурга, сообщает 29 сентября издание Yle.

Морозов Л.Н Поезд «Аллегро»

Новую железнодорожную ветку планируется построить от столичного региона Хельсинки через Порвоо до Коувола. Она должна стать скоростной и двухпутной и пройти через аэропорт Хельсинки-Вантаа.

По новой железнодорожной линии из Хельсинки можно будет добраться за три часа до Куопио, Йоэнсуу и Санкт-Петербурга. Сейчас самое короткое время в пути на этих направлениях из столицы Финляндии составляет 4 часа, 4,5 часа и 3,5 часа, соответственно.

На планирование восточной железной дороги будет потрачено примерно 79 млн евро, само строительство обойдется в 1,7 млрд евро.

«Доля государства в предприятии поначалу составит 51%. Остальная часть будет принадлежать муниципалитетам, которые затронет этот проект», — говорится в сообщении.

Напомним, до пандемии Петербург и Финляндию по железной дороге ежедневно связывал скоростной поезд «Аллегро». Время в пути по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург составляло 3 часа 27 минут.