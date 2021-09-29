Москва, 29 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Большинство жителей России (86%) полагают, что в ближайшие 2−3 года ядерная война вряд ли начнется. Боятся начала ядерной войны 7%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Испытывают беспокойство в той или иной степени в связи с угрозой ядерной войны 49; граждан РФ (чаще женщины): испытывают некоторое беспокойство 36%. Сильная тревога одолевает 10%, постоянный страх у 3%.

Не опасаются наступления ядерной войны 49%, чаще всего мужчины — 61%. По мнению 54%, сохранению мира на Земле скорее способствует сохранение и наращивание ядерного потенциала. Обратное мнение у 34% опрошенных.

Опрос по телефону проведен 4 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, России необходимо наличие ядерного оружия в стране, в этом уверены 83% граждан.

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