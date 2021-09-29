Москва, 29 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Возросший интерес жителей России к садоводству и огородничеству сформировал продуктовый запас прочности в домохозяйствах сельскохозяйственных регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что в сентябре 2021 года в РФ начали снижаться инфляционные ожидания населения.

geralt Рост инфляции

«Важно, что оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции снизились у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений. В краткосрочном периоде основным фактором снижения инфляционных ожиданий стала сезонность. В долгосрочном периоде пока оценки ожидаемой инфляции остаются без изменений, что особенно важно, так как именно с выборами многие граждане связывали скачок цен, — сказала Лебединская. — Возросший интерес жителей России к садоводству и огородничеству сформировал некий продуктовый запас прочности в домохозяйствах сельскохозяйственных регионов».

Как пояснила экономист, в период экономических неурядиц человеку спокойнее, когда у него есть запас продуктов, и он может какое-то время не опасаться роста цен на овощи.

«Это подтверждают и данные Минсельхоза: в начале 2020 года доля продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, составила 28,2% от общего объема, а в марте 2021 года был зафиксирован пятикратный рост продаж товаров для огорода. Средний чек заказа в категории «Садовая техника» вырос на 24% по сравнению с прошлым годом, а продажи семян выросли в 8,3 раза. Однако на рост инфляционных ожиданий продолжает активно работать рост потребительских цен на бензин, ожидаемый пересмотр тарифов ЖКХ, повышение ключевой ставки до 6,75%, инфляционные рекорды в странах-импортерах», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляционные ожидания в РФ все равно остаются высокими.