Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на встрече с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, которая состоялась в Южно-Сахалинске 29 сентября, попросил предусмотреть федеральное финансирование на модернизацию электрических сетей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

allispossible.org.uk Электросеть

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Глава Сахалина отметил, что электросети были построены в советское время и сейчас они не выдерживают ветровой нагрузки и не отвечают требованиям сейсмобезопасности. Совместно с Минэнергетики РФ разработана программа модернизации электросетей области. Для её реализации необходимо предусмотреть федеральное финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Южно-Сахалинске с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым 29 сентября губернатор Сахалина Валерий Лимаренко попросил предусмотреть федеральное софинансирование для строительства новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту столицы островного региона.