Нефтеюганск, Югра, 29 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Югре в пользу дольщицы из Нефтеюганска застройщик выплатит по решению суда неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жильё

Прокуратурой в ходе проверки по обращению жительницы Нефтеюганска выявлено, что ООО «Специализированный застройщик Инвест-Строй» не передало гражданке в установленные договором долевого строительства сроки жилое помещение, уведомления о переносе сроков сдачи многоквартирного дома заявителю не были направлены.

Решением Нефтеюганского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора, представлявшего интересы дольщицы, и с ООО «Специализированный застройщик Инвест-Строй» взыскано в её пользу более 200 тысяч рублей.